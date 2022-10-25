聯電砸244億取得聯芯所有股權 投審會通過

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（中央社記者曾智怡台北25日電）經濟部投審會今天通過7件重大投資案件，其中，聯電以約新台幣244.8億元，間接受讓取得廈門金圓產業發展及福建省電子信息產業創業投資合夥企業所持有廈門聯芯所有股權。

投審會表示，聯電公司持有股權提升至100%，有助強化集團掌控力與全球策略部署。

經濟部投資審議委員會今天召開第1216次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件共7件。

上市（櫃）公司對中國大陸投資部分，聯華電子股份有限公司以7億8359萬4581美元（折合新台幣244億8106萬元），間接受讓取得廈門金圓產業發展有限公司及福建省電子信息產業創業投資合夥企業（有限合夥）所持有廈門聯芯30.0496%股權。

投審會補充，廈門聯芯目前產品的製程技術是使用28奈米、40/55奈米製程技術。

投審會表示，本案是聯電公司依原參股投資協議所訂的回購持股條款，按約定於陸方資本金到位7年後、即111年7月，回購廈門聯芯持股；廈門聯芯自111年第1季起已由虧轉盈，111年上半年淨利人民幣2.13億元，預估後續營運將逐步成長，聯電公司評估此時依預定協議買回廈門聯芯其餘股東股權，對聯電公司股東權益為正面助益。

且由聯電公司100%持有，可控制全數董事席次，有利提升經營效率，符合獲利及集團管理效益。

另外，本案經提報委員會議討論後，考量聯電公司持有廈門聯芯股權將由69.9504%提升至100%，使陸資持股降為0%，有助於強化聯電集團掌控力與全球策略部署，且不至於對國內產業造成不利影響，因此同意本案。

投審會請聯電公司留意相關技術和營業秘密管理，並持續落實內控機制，防制中共竊密、防止相關技術用於軍工產業，以及落實未來3年在台總計新台幣1300億元投資計畫。

僑外投資部分，第一案是英商GRP III TAIWAN UK LTD以6260萬美元，受讓取得國內股東持有的永鑫能源股份有限公司股份270萬股，從事太陽能光電系統的工程設計、採購建造、維運管理、專案開發與資產管理等業務。

第二案是英商CSPTUK 3 LTD.以新台幣10億2000萬元，增資旭昇一有限公司，從事能源技術服務等業務。

對外投資部分，第1案是陽明海運股份有限公司以11億美元，增資新加坡陽明（新加坡）私人有限公司（YANG MING LINE（SINGAPORE）PTE LTD.），從事商業投資、船舶運送、買賣及租賃，以及海運承攬業務。

第2案是陽明海運以受配投資事業新加坡陽明（新加坡）有限公司（YANG MING（SINGAPORE）PTE. LTD.）現金股利5億5000萬美元，作為該投資事業的增資股本，從事船務代理、貨運承攬及管理，以及海運承攬運送業務。

第3案是鴻海精密工業股份有限公司子公司利億國際投資股份有限公司，以1億2200萬美元增資泰國HORIZON PLUS COMPANY LIMITED，從事電動汽車製造、零組件製造及售後服務業務。

第4案是華新麗華股份有限公司以1億4600萬美元，投資印尼PT. WESTRONG METAL INDUSTRY，從事非鐵金屬製造、電池用鎳的生產與銷售及發電廠設置業務。（編輯：張均懋）1111025