台積電挫跌逾4% 26日平盤下不得融券放空

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（中央社記者張建中新竹25日電）台積電股價開低走低，今天收在371元，創27個月新低，下挫16元，跌幅4.13%，符合限空令規範，明天平盤下不得融券放空。

美股24日收高，道瓊工業指數上揚417.06點，漲幅1.34%；那斯達克指數揚升92.89點，漲幅0.86%；費城半導體指數上漲14.86點，漲幅0.64%。

不過台積電ADR走勢卻相對疲弱，一度跌破60美元關卡，滑落至59.68美元，創波段新低，終場跌幅收斂，收在61.29美元，下跌2.46美元，跌幅3.86%。台積電今天股價隨著跳空開低，以380元開出，摜破近期低點386元。

此外，台積電總裁魏哲家日前透過影片感謝員工過去3年的辛勞，並罕見鼓勵員工多與家人相處，休假充電後再繼續努力。消息一出，盤中市場恐慌氣氛升高，投資人憂心台積電產能可能鬆動，引發賣壓湧現，台積電股價進一步走低，終場收在371元，創2020年7月21日來新低。

台積電單日股價重挫16元，市值縮水4148億元，跌破10兆元大關，滑落至9.62兆元，並影響大盤約132點。台積電今天股價跌幅達4.13%，符合限空令規範，明天平盤下將不得融券放空。

金管會21日宣布實施限空令，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。

國泰證期顧問協理簡伯儀受訪表示，阿里巴巴等在美掛牌的中概股24日紛紛重挫，中概ETF大跌，台積電ADR因被納入中概ETF成分股，連帶遭受波及出現破底走勢。

簡伯儀說，台積電日前於法人說明會中即釋出6奈米及7奈米產能鬆動的訊息，魏哲家鼓勵員工休假的消息仍震撼市場，引發殺盤，顯示市場信心相當脆弱。（編輯：張良知）1111025