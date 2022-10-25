人民幣破底 新台幣急貶收32.319元創逾6年新低

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新台幣上週才貶破32元整數大關，時隔一週，就已突破32.3元，向32.5元靠攏。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）亞幣接連破底，讓新台幣貶值「壓力山大」，上週才貶破32元整數大關，今天就已闖過32.3元，收盤收在32.319元，重貶9.3分，創逾6年新低；外匯交易員直言，照這個態勢來看，「33元也只是時間上的問題」。

美股勁揚無助點火，台股今天大跌190.86點，收在12666.12點，指數創近2年來新低。法人指出，台股近期反映地緣政治利空，以台積電跌勢最重，顯示市場信心薄弱，一點風吹草動就殺聲隆隆。

外匯交易員則說，美中科技戰延燒，美國祭出晶片管制禁令，市場看起來對台積電以及其他電子公司缺乏信心，導致美股上揚，台股還是欲振乏力，外資持續調節台股，不改匯出步調。

另一方面， 中共20大後，中共總書記習近平更為極權，市場反應偏向負面，外匯交易員並指出，除了地緣政治風險，中國嚴格的防疫措施沒有大幅鬆綁的跡象，預料將拖累經濟復甦，這些均影響市場信心。

外匯交易員進一步表示，日圓先前跌破151，稍稍拉回後，近日續於149附近低檔震盪，人民幣則已摜破7.3元，日圓與人民幣接連破底，加重新台幣貶值壓力；新台幣兌美元今天開盤價為32.24元，盤中最低下探32.345元、重貶1.19角，台北及元太外匯市場總成交金額14.265億美元。

新台幣上週才貶破32元整數大關，時隔一週，就已突破32.3元，向32.5元靠攏。外匯交易員分析，如果亞幣續貶，外資繼續出走，新台幣站到33元只是時間上的問題，「除非哪天外資不匯出，台幣才會止貶」。（編輯：林淑媛）1111025