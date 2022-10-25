股債動盪台幣貶值 美元投資型保單買氣衰退逾5成

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（中央社記者謝方娪台北25日電）股債市回檔加上新台幣兌美元大幅貶值，衝擊美元投資型保單買氣，金管會今天公布，前8月美元投資型保單新契約保費僅33.13億美元，相比去年同期大幅衰退51%。

金管會今天公布壽險業銷售外幣保單概況，前8月壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣3291.39億元，年減16%；其中，投資型保單折合約新台幣1051.49億元，年減46%，傳統型保單折合約新台幣2239.9億元，年增15%。

若進一步區分幣別，前8月美元保單新契約保費106.21億美元，年減23%。其中，美元投資型保單新契約保費33.13億美元，年減幅擴大至51%；美元傳統型保單新契約保費73.08億美元，年增率則收斂至5%。

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金管會保險局副局長張玉煇分析，今年資本市場波動劇烈，股債市雙雙回檔，投資人基於風險管理，對投資型保單態度趨於保守，加上今年新台幣兌美元持續貶值，美元保單相對變貴，因此美元保單買氣受到影響，又以投資型保單衰退最劇烈。

至於前8月澳幣保單新契約保費為1.43億澳元，年減12%，其中，澳幣傳統型保單新契約保費年增率翻紅，相比去年同期成長2%；前8月人民幣保單新契約保費為人民幣2.05億元，年減45%，無論傳統型或投資型人民幣保單均呈現衰退。（編輯：張良知）1111025