巨大：客戶下長單 自行車產業剛性需求仍在

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巨大集團董事長杜綉珍（左）27日在巨大50週年記者會表示，自行車產業絕對沒有部分媒體報導雪崩式衰退的情形，雖然客戶的庫存可能需要時間消化，但仍維持3年長單的模式下單；右為執行長劉湧昌。中央社記者潘智義攝 111年10月27日

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（中央社記者潘智義台中27日電）巨大集團董事長杜綉珍今天表示，自行車產業絕對沒有部分媒體報導雪崩式衰退的情形，雖然客戶的庫存可能需1年半消化，但仍維持3年長單的模式下單。

杜綉珍在巨大50週年記者會指出，前幾天有好多朋友轉傳消息指稱，自行車業市場出現雪崩，真的沒這回事，要打聽消息要問大廠，不要問小零件廠。

她解釋，2019年一度因疫情封城讓自行車產業不好，但陸續解封後，2020年至2021年市場大好，雖然隨疫情變化，世界各國大幅解封後，使自行車需求大降，但仍有剛性需求，尤其是通勤的需求。

他直言，近3年客戶都下36個月的長單，目前已下到2025年訂單，也預期還有一段時間也會維持這樣的下單模式。

巨大執行長劉湧昌強調，有歐、美前5名自行車產業客戶來訪，雖然目前庫存仍高，但高級車需求不錯，仍然缺料；整體而言，自行車產業即便有挑戰，但並不悲觀，仍比2019年狀況好。

劉湧昌說，ESG（環境、社會、公司治理）變顯學與疫情有關，巨大透過產業聯盟，籌備與歐盟談自行車碳權，今天的50週年活動就有歐洲客人來訪，而且是自行車產業很有影響力的人，回到歐盟後一定會放風聲出去。

他坦言，與歐盟談自行車碳權仍在起步階段，具體怎麼談還不知道。

杜綉珍強調，與歐洲談碳權，為何汽車把油車變電動車就享碳權，自行車卻不能，觀念改變需要花一點時間改變，把歐、美市場連在一起努力談，做這件事比世界自行車日還有意義，也是階段性目標。

針對越南新廠的進度，她說明，雖然越南廠在今年2月才敲定，但第4季一定生產，至於擴廠則先不談，讓大家先喘一口氣，新廠先上軌道再談下一個廠。

巨大規劃，越南、台灣廠自行車銷美，歐洲廠銷售當地，以短鏈供應為原則，中國廠3個廠有一半產能供應內銷，因應每個市場不同的狀況。（編輯：趙蔚蘭）1111027