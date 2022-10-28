譜瑞-KY第3季獲利創7季新低 第4季營收估減3成
2022/10/28 14:47
（中央社記者張建中新竹28日電）譜瑞-KY第3季稅後淨利新台幣9.92億元，為7季來新低，每股純益12.38元。因電腦市況持續低迷，譜瑞-KY預期，第4季營收將約1億至1.1億美元，季減3成。
高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受電腦客戶去化庫存影響，譜瑞-KY第3季營收滑落至1.51億美元，約新台幣45.92億元，季減28%。
隨著產品組合變化，譜瑞-KY第3季毛利率45.27%，較第2季下滑1.97個百分點，稅後淨利9.92億元，季減44.7%，每股純益約12.38元。
譜瑞-KY累計前3季營收168.73億元，年增15.66%，稅後淨利44.44億元，較去年同期增加17.54%，每股純益55.74元。
展望未來，譜瑞-KY董事長趙捷預期，第4季營收將約1億至1.1億美元，毛利率43.5%至47.5%。譜瑞-KY第4季營收展望中間值1.05億美元，將較第3季再減少3成水準。
趙捷表示，電腦市況持續低迷，智慧手錶需求也相當疲弱，譜瑞-KY將嚴控庫存，期望明年第1季營運能夠好轉。（編輯：趙蔚蘭）1111028
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