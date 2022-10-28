解決風場融資瓶頸 業者拋綠色金融資產證券化

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（中央社記者曾智怡台北28日電）離岸風電區塊開發將新增逾新台幣2億元資金需求，天豐新能源（Skyborn Renewables）今天舉辦「離岸風電融資創新研討會」，探討綠色金融資產證券化可行性，盼為風場融資瓶頸共尋新解。

第二階段離岸風場融資金額累計上看4000億元，已達胃納量上限，後續區塊開發資金需求估計更將超過2兆元，如何持續吸引外商投資成為重中之重。

台灣金融研訓院永續金融召集人陳鴻達指出，「綠色證券化」是國際熱門議題，也發展成熟，為了解決離岸風電的資金缺口，台灣可利用離岸風電計畫中每一階段的風險差異，經由再融資的設計，讓不適合高風險的資金，也能在有限的風險下參與能源轉型。

舉例來說，前期開發與建置階段投資風險最高，這時若無信用增強機制，較不適合壽險資金投資，建議仍以銀行放貸方式進行；接著，風場在營運、有穩定發電收入後，其風險大幅下降，此時可導引民間資金投入、建立基礎建設債權的次級市場，讓有需求的機構投資者可進場接手放貸資產，原放貸銀行能回收資金後、尋找下一個投資計畫。

如此一來，不僅讓資金做最有效率的運用，更能推動再生能源裝置容量的提升，達到淨零轉型目標。

台灣金融研訓院助理研究員林奇澤博士表示，「證券化」是導引更多資金投入再生能源，達成全球淨零轉型下提高再生能源占比的重要手段；歐盟銀行局（EBA）今年6月也發表「發展永續證券化」報告，提到希望進一步調整相關法規，形塑對再生能源證券化更為友善的法規環境。

在台灣實施資產證券化可行性方面，理律法律事務所合夥人宋天祥律師指出，台灣現行法規已有現成機制容許開發商或銀行，將其應收帳款債權或貸款債權，透過「資產證券化」方式作為其中一項籌資工具。

第一金投信董事長尤昭文補充，若能透過「資產與不動產證券化」方式，將投資人的資金導向國內的綠色資產，不僅能減少投資海外專案的匯率波動風險成本，更可為投資人提供有意義、對環境友善的投資項目。

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台北富邦銀行執行副總經理莊慧玫指出，除了透過資產證券化吸引投資外，其他如發行綠色債券、綠色貸款、專案債券等方式，皆有助於讓再生能源專案籌資管道更多元。

天豐新能源董事長王雲怡表示，作為一個長期在台灣從事離岸風電的開發商，不僅看到台灣離岸風電的發展潛力，同時也意識到第三階段融資的挑戰，盼透過產官學交流，為離岸風電找到新的籌資管道，解決第三階段離岸風電開發瓶頸。（編輯：張均懋）1111028