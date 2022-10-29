財部祭緊箍咒 遭廢證報關業5年不得再申設

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（中央社記者張璦台北29日電）報關業者因報運快遞貨物違規夾藏非洲豬瘟肉品，或因走私等其他違法行為，遭海關廢止證照，原負責人2年內不可再申設報關業；為防杜違規業者短期回歸市場、影響監管，財政部預告修正辦法，將2年延長至5年，擬明年1月上路。

依據「報關業設置管理辦法」規定，報關業負責人或其授權掌理報關業務的經理人，如果曾觸犯關務法規違章情節重大，或因違反關務法規規定而被廢止報關業務證照，未滿2年者，同一人不得再向關區申設報關業。

不過，財政部關務署官員指出，實務上有遭廢證的報關公司負責人一到2年就「另起爐灶」，為加強行政監管，近日預告修正「報關業設置管理辦法」部分條文，將不可再申設報關業的年限延長至5年。

修正辦法上路後，關務署官員舉例，假設報關行A被海關廢止證照，其負責人甲5年不可再新申請設置報關業；若甲同時為報關行A、B、C的負責人，報關行A被廢照後，A的分公司也不可營運，但未違規的報關行B、C不會受影響。

同時，為了有效落實海關監管貨棧的門禁管理，使報關業積極控管離職員工，這次修正辦法，將報關業員工離職時，須向海關報備並繳銷報關證的期限，由30日調整為離職隔天起1個工作日內。

此外，報關業受進出口人的委任辦理報關，應檢具委任書，修正辦法中明訂，報關業應「依海關指定期限」提示委任書。

關務署官員說明，目前辦法規定海關得「隨時」要求提示或查核，實務上，海關則大多要求報關業者在7個工作日提出委任書，卻有報關業者到第10個工作日、或處分書都發了才補提，並主張法規沒有規定不可後補，因此應撤罰。

官員表示，為避免爭議，修改成「依海關指定期限」，至於為何沒有直接明定7個工作日，則是為了保有彈性。（編輯：翟思嘉）1111029