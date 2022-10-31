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市場關注Fed本週決策會議 亞股多收漲

2022/10/31 17:38
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（中央社香港31日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開備受關注的利率決策會議，投資人期盼Fed放緩升息步伐，亞洲股市今天多收高。

Fed將於11月2日召開貨幣決策會議，外界普遍預期Fed將連續第4度升息75個基點（3碼），投資人將密切觀察會後聲明，一窺Fed是否可能放緩升息腳步的線索。

媒體披露Fed升息抗通膨的步伐可能減速後，市場過去一週來稍微鬆了一口氣。

世界上其他央行考慮放慢升息速度的跡象也增添市場樂觀氣氛，儘管歐洲28日公布通膨創新高，以及數據顯示物價仍盤踞高點，稍微影響市場的樂觀心理。

美股28日在蘋果財報利多帶動科技股強勁反彈推升下，華爾街股市三大指數全都漲逾2%，激勵今天的亞股延續這波漲勢。

日股日經指數今天收盤漲1.8%，來到27587.46點。

北京當局持續追求清零，地方政府實施封控防疫。香港和上海股市今天在市場憂心中國成長前景的疑慮下，雙雙收跌。港股恆生指數收跌1.2%，來到14687.02點。上海綜合股價指數收跌0.8%，來到2893.48點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、新加坡、台北、曼谷和威靈頓股市今天漲幅皆逾1%，雅加達股市也收高。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111031

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