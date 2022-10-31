虎門上櫃競拍完成 承銷價46元預計11/14掛牌

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（中央社記者吳家豪台北31日電）系統整合商虎門初次上櫃普通股股票競價拍賣今天完成開標，最低得標價格45.22元、最高60元，各得標單價格及數量加權平均價格為49.85元，高於競拍底價1.2倍，因此公開申購的承銷價格為46元。

虎門將於11月2日至4日辦理股票公開申購，公開申購張數為731張，每股承銷價46元，預計11月14日掛牌上櫃。

根據虎門發布的新聞稿，此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股2460張，其中1673張採競價拍賣已完成，合格件共522筆，合格投標量5904張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部拍賣成功。

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虎門提供CAE（計算機輔助工程）、CPC（協同產品商務）及工業4.0系統解決方案，應用於客戶研發、製程、品管、驗證階段及經營管理端，客戶產業分布廣泛，受景氣影響有限，近2年獲利創新高，2020年、2021年每股盈餘分別為新台幣3.66元、3.85元。

今年虎門業績保持成長，上半年營收2.32億元，年增36.43%；稅後淨利2881萬元，年增26.97%；每股盈餘1.57元。進入下半年傳統旺季，虎門第3季營收達1.43億元，季增18.15%，年增17.07%。（編輯：趙蔚蘭）1111031