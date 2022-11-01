環球晶第3季每股賺11.74元創高 客戶預付款達382億

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（中央社記者張建中新竹1日電）環球晶第3季毛利率43.7%，稅後淨利新台幣51.11億元，每股純益11.74元，同創新高。環球晶接單依然暢旺，客戶預付貨款達382.1億元，續創新高。

半導體矽晶圓廠環球晶下午召開線上法人說明會，公布第3季營運結果。受惠8吋及12吋矽晶圓市場需求強勁，環球晶第3季營收達180.53億元，季增2.9%，創新高。

隨著經營效率提升，環球晶第3季毛利率43.7%，較第2季再拉升0.1個百分點，稅後淨利51.11億元，季增88.2%，每股純益11.74元，皆創新高。

環球晶累計前3季營收518.99億元，年增14.4%，毛利率43.3%，較去年同期揚升6.3個百分點，稅後淨利95.73億元，年減1.8%，每股純益22元。

環球晶董事長徐秀蘭表示，6吋小尺寸矽晶圓需求較弱，8吋及12吋矽晶圓則持續供不應求，因應短期經濟逆風，環球晶提供長約客戶彈性，調整產品組合，目前客戶長約並無改變。

徐秀蘭指出，因客戶對半導體產業長期發展正面看待，預付貨款金額持續攀高，達382.1億元，再創新高，美國德州新廠建廠進度或許可能略受零組件交期長影響，不過大致維持原訂計畫，產能預計於2025年第1季末或第2季初開出。

環球晶預期，2023年產品平均售價可望揚升，儘管生產成本增加，將力求毛利率維持穩定。匯率和能源成本高是變數。（編輯：潘羿菁）1111101