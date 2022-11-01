中光電第3季每股賺1.78元 第4季兩大產品出貨放緩

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（中央社記者賴言曦台北1日電）背光模組廠中強光電今天召開線上法人說明會並公布第3季財報，第3季每股盈餘新台幣1.78元。展望後市，經營團隊評估，節能產品第4季整體出貨量將較第3季衰退，影像產品第4季整體出貨量可能會減緩。

中光電第3季合併營收為129.03億元、季增3%、年減1%；合併稅後淨利7.47億元、季減11%、年增27%；歸屬母公司淨利為6.97億元、季減14%、年增23%；第3季每股盈餘1.78元。

中光電表示，今年前3季合併營收為386.12億元、年增11%，合併稅後淨利20.79億元、年增38%，歸屬母公司淨利19.87億元，年增32%；今年前3季每股盈餘5.08元。

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展望第4季，中光電總經理林惠姿表示，整體產業鏈庫存仍處於調整期，加上俄烏戰爭與通膨等影響消費買氣的負面因素仍然存在，液晶顯示器（Monitor）及NB（筆記型電腦）機種需求持續疲弱，TV（電視）及PID（公用顯示器）機種則進入淡季；預估節能產品第4季整體出貨量將較第3季衰退，今年節能產品整體出貨量則預估年減2至3成。

影像產品方面，林惠姿指出，ProAV、商教及高階工程機種需求持續復甦，但通膨和經濟活動放緩等不利因素造成消費性產品需求降溫，因此，影像產品第4季整體出貨量可能減緩，不過世足賽及假期旺季仍可望刺激買氣，影像產品今年整體出貨量預期將年成長6成左右。（編輯：楊凱翔）1111101