金融業首家 台新金與調查局簽資安聯防備忘錄

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台新金控與法務部調查局1日簽訂資安聯防合作備忘錄，成為國內首家簽署合作的金融機構，台新金控董事長吳東亮（右4）親自出席表示支持。（台新金控提供）中央社記者謝方娪傳真 111年11月1日

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（中央社記者謝方娪台北1日電）台新金控與法務部調查局今天舉行數位金融聯防合作備忘錄簽訂儀式，創下金融機構與調查局簽訂資安聯防備忘錄首例，未來台新若遇資安事件，調查局將可提供溯源查處及防護建議。

台新金與法務部調查局今天舉行數位金融聯防合作備忘錄簽訂儀式，台新金董事長吳東亮與法務部調查局長王俊力親自出席宣誓合作。

台新金為首家與調查局簽訂資安聯防備忘錄的金融機構，未來雙方將分享資安情資進而強化防禦；若台新遇到資安事件，調查局可提供溯源查處及防護建議，雙方合作可望提高對金融用戶的保障。

台新金總經理林維俊表示，台新金未來將與調查局以資安聯防為起點，擴大至洗錢防制、法令遵循等，發展多方信任夥伴關係，守護客戶金融資產。

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林維俊進一步說明，數位金融環境下，犯罪及洗錢與資安攻擊手法不斷變化，台新金未來除持續精進內稽內控機制、深化遵法和風險管理企業文化，在各子公司間進行資安聯防，並將不斷積極與第二方及第三方建立聯防夥伴，提升整體組織韌性。

王俊力則指出，資安即國安，近年資通安全已成為國家安全層級議題，調查局與民間金控共同建立資安聯防體系，將有效暢通公私部門協防應變管道，提升國家資安防護能量。（編輯：楊蘭軒）1111101