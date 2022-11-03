商用助攻 宏碁：今年台灣區業績力拚成長

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PC品牌大廠宏碁3日舉辦「2022 亞太區Predator League 東京總決賽行前暨宏碁雙11購物節應援記者會」，這次特別邀請5名中職啦啦隊女神組成Predator Girls應援女團為台灣隊伍加油，眾人會中與宏碁台灣區營運長張世欣（右5）開心合影。中央社記者張新偉攝 111年11月3日

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（中央社記者江明晏台北3日電）PC品牌大廠宏碁台灣區營運長張世欣今天表示，受惠部分疫情紅利，雖消費性PC業務衰退，但在商用市場助攻下，今年宏碁台灣區業績將會較2021年成長。

宏碁World Predator League電競聯盟競賽於10月底登場，將在世界各地舉辦電子競技賽事，並於11月中旬在日本東京舉行亞太區總決賽。

宏碁今天參展亞洲最大電競嘉年華WirForce 2022，成立Predator girls應援女團為出戰的選手加油，並同步舉行雙11購物節應援記者會。

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張世欣今天受訪時指出，今年宏碁台灣區受惠部分疫情紅利，雖消費性PC業務衰退，但在商用市場助攻下，如教育部「班班有網路、生生用平板」政策大型標案，帶動宏碁商用業績，整體而言，今年宏碁台灣區業績將會較2021年成長。

觀察下半年表現，他表示，台灣消費PC市況不樂觀，其它品牌廠大打價格戰，宏碁以維穩獲利為首要，會避免衝量、衝營業額傷本，仍看好雙十一和雙十二年底前兩波黃金檔期，力拚全年消費PC業績仍可達疫情前2019年持平以上水準。（編輯：張均懋）1111103

PC品牌大廠宏碁邀請5名中職啦啦隊成員林可（左起）、巫苡萱、孟潔、慈妹、心璇，組成Predator Girls應援女團，為即將到日本參賽的台灣隊伍加油，5人以全新亮眼酷炫時尚造型現身，也特別準備一首加油挑戰舞蹈。中央社記者張新偉攝 111年11月3日

由林可（左起）、巫苡萱、孟潔、慈妹、心璇共5名中職啦啦隊女神組成的Predator Girls，3日以電競時尚造型出席宏碁亞太區Predator League東京總決賽暨雙11購物節應援記者會，現場表演專屬應援加油舞曲並展示產品。中央社記者張新偉攝 111年11月3日