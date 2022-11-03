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奇美實業布局永續性材料 獲ISCC PLUS認證

2022/11/3 16:26（11/3 17:06 更新）
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奇美實業3日宣布，包含ABS、SAN、MS （SMMA）、HBR、SSBR等塑橡膠類主要產品，已於10月通過國際永續性與碳驗證（International Sustainability and Carbon Certification, ISCC） PLUS認證，顯示奇美發展永續材料的行動力。圖為奇美實業廠區。（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月3日
奇美實業3日宣布，包含ABS、SAN、MS （SMMA）、HBR、SSBR等塑橡膠類主要產品，已於10月通過國際永續性與碳驗證（International Sustainability and Carbon Certification, ISCC） PLUS認證，顯示奇美發展永續材料的行動力。圖為奇美實業廠區。（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）奇美實業今天宣布包含ABS樹脂在內的多項主要產品，已於10月通過國際永續性與碳驗證（ISCC PLUS）認證，將繼續透過各項創新方案，提升高性能材料永續性。

奇美實業今天發布新聞稿指出，包含ABS、SAN、MS （SMMA）、HBR、SSBR等塑橡膠類主要產品，已於10月通過國際永續性與碳驗證（International Sustainability and Carbon Certification, ISCC） PLUS認證，顯示奇美發展永續材料的行動力。

奇美實業指出，ISCC PLUS認證採質量平衡會計準則，確保可再生進料在生產流程中被正確計算與使用，提供從原料到最終產品的整個供應鏈的可追溯性，為產品永續性提供全球適用標準。

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奇美實業指出，除了預計於2023年上半年推出生質ABS樹脂產品，為高性能材料提供更前瞻性選擇，甫於今年德國塑橡膠展（K Show）發表的永續產品組合，則致力透過回收、生質塑膠、製程等創新方案，提升高性能材料的永續性。

奇美實業指出，在生質塑膠布局方面，奇美與Neste、出光興產、三菱商事合組生質塑膠供應鏈，為塑料生產引進新的可再生生質原料以取代化石原料，在奇美取得ISCC PLUS認證後，將持續偕同供應鏈廠商，努力為溫室氣體排放減量做出貢獻。（編輯：陳仁華）1111103

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