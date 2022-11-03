升息效應國銀前3季大賺近3千億 創歷年同期新高
2022/11/3 22:13
（中央社記者謝方娪台北3日電）利率走高加上放款餘額上揚，價、量同步帶動，本國銀行今年前9月稅前盈餘達新台幣2985.2億元，年增10.7%，創歷年同期新高；國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率達854.27%，創歷史新高。
金管會今天公布本國銀行獲利概況，前9月整體國銀稅前盈餘達2985.2億元，年增10.7%，其中，國內總分行及海外分行獲利雙雙成長，OBU（國際金融業務分行）及大陸地區分行獲利均呈現衰退。
國內總分行前9月稅前賺2136.1億元，獲利貢獻比達71.6%，獲利相比去年同期增加22%，主因升息及放款餘額成長，利息淨收益大進補，帶動獲利大躍進。
海外分行同樣受惠利息淨收益成長，前9月稅前賺315.7億元，年增36.1%。
OBU前9月稅前賺522.7億元，年減24.1%，主因債券殖利率往上竄高，加上俄烏戰爭影響，持有金融資產出現損失所致。
大陸地區分行前9月稅前僅賺10.7億元，年減高達56.2%，主因人民幣貶值，大陸地區分行出現兌換損失，投資及其他淨收益下滑。
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若單看國銀9月獲利表現，國銀9月稅前盈餘312.3億元，獲利動能較8月下滑，不過仍年增24.2%，其中，國內總分行稅前賺233.1億元，年增51.2%，海外分行稅前賺47億元，年增69.4%，均大賺升息財。
OBU 9月稅前賺33.4億元，年減5成，大陸地區分行9月續虧1.3億元，已連2月出現虧損，均因人民幣貶值出現匯損，大陸地區分行投資及其他淨收益下滑所致。（編輯：潘羿菁）1111103
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