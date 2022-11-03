保經代通路遠距投保 全球人壽獲准開辦

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（中央社記者謝方娪台北3日電）全球人壽去年開辦直營業務通路遠距投保服務，今天再獲金管會核准開辦保經代通路遠距投保，為首批通過保經代通路遠距投保的壽險公司。

全球人壽今天宣布，已獲准正式開辦保經代通路遠距投保服務，為首批通過金管會核准開辦保經代通路遠距投保的壽險公司，且與直營業務通路共同開通遠距投保新功能，是首家獲准被保險人可在境外遠距投保、並讓14歲以下無身分證未成年人也能遠距投保的壽險公司。

全球人壽統計，先前在保經代通路遠距投保及境外遠距投保試辦期間，4個月成功受理逾5000件，境外投保遍布4大洲，包括中國、美國、澳洲、日本、泰國、荷蘭、新加坡、羅馬尼亞等地，讓身處海外的被保險人可利用遠距投保完成境外異地投保作業。

全球人壽表示，未來將持續精進數位服務，規劃遠距投保常態化與新業務試辦，向前延伸拓展原有試點範圍，擴大至各通路、各險種，並向後串聯至行動保全及行動理賠，滿足保戶保險需求。

金管會去年11月開放保險業辦理遠距投保，並在今年9月中旬進一步發布規範，擴大開放保經代與產壽險公司合作開辦遠距投保，可望擴大保險商品銷售動能。（編輯：楊蘭軒）1111103