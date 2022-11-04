美股走勢震盪 台股觀察月線反壓

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）美股走勢震盪，分析師表示，台股月線13029點壓力依舊沉重，在成交值未能有效擴張下，後市仍深受國際股市影響。

美國聯邦準備理事會（Fed）持續釋出鷹派訊息，加上10年期美債殖利率持續上揚，美股盤中一度大跌逾200點，道瓊工業指數終場下跌146.51點或0.46%，以32001.25點作收。標準普爾500指數下挫39.8點或1.06%，收3719.89點，科技股那斯達克指數挫跌181.86點或1.73%，收10342.94點，費城半導體指數下跌35.62點或1.53%，收2292.85點。

分析師指出，Fed宣布再升息3碼，並釋出最終利率可能高於原先預期，美元指數再度攀升，加上外資3日賣超百億元，加深市場對外資持續流出的疑慮，在外資賣超不止下，電子權值股恐面臨較大的壓力。

法人認為，台股在外資賣壓及內資護盤兩股力量拉扯下，近期維持低檔震盪走勢，量能遲遲未能有效放大，中央銀行日前公布，9月M1B及M2年增率分別下降為6.58%及6.83%，再度出現M1B年增率跌破M2年增率、9月活存年增率下跌、定存年增率上漲等訊號，對於股市資金動能恐有不利影響。（編輯：張均懋）1111104