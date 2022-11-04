新思升級版3奈米設計流程 獲台積電認證

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（中央社記者張建中新竹4日電）新思科技今天宣布，數位與客製化設計流程已獲得台積電升級版3奈米（N3E）製程的認證。此外，這流程與旗下的基礎和介面矽智財（IP）組合，已在台積電N3E製程中實現了多次成功投片（tape out），可協助客戶加速矽晶成功。

台積電設計基礎架構管理部門負責人Dan Kochpatcharin表示，新思科技在台積電N3E製程技術上所實現的電子設計自動化（EDA）和IP最新成果，為雙方共同客戶帶來強大的解決方案，協助其滿足創新設計的嚴格功耗、效能和面積目標。

新思科技矽晶實現事業群行銷策略副總裁Sanjay Bali說，近期的成果代表著新思科技與台積電持續成功合作的另一項重要里程碑，將為設計人員帶來可滿足其關鍵設計要求的方法。

新思科技表示，台積電的N3E製程擴展其3奈米製程系列，具備更好的功耗、效能和良率，可滿足高效能運算、AI人工智慧和行動等工作負載密集型應用的需求。

除了IP就緒性和認證流程外，新思科技指出，與台積電正密切合作，透過新思雲（Synopsys Cloud）的軟體服務，擴展雲端的物理驗證。雙方也讓客戶能將早期製程上的現有設計，無縫轉移至台積電的N3E製程中。

台積電3奈米將於今年第4季量產，總裁魏哲家先前在法人說明會中說，N3E技術開發進度較計畫提前，預計在2023年下半年量產。（編輯：趙蔚蘭）1111104