9月行動通訊申訴454件 連線品質卡卡逾5成

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（中央社記者蘇思云台北4日電）電信消費爭議處理中心最新公布9月行動通訊申訴量為454件，跟去年同期相比年減23%，5大電信業者申訴量多數都下滑，僅亞太電信跟台灣之星申訴增加；不過，通訊連線品質類仍占申訴總量51.76%。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，今年8月1日起，爭議案件處理報告書由電信消費爭議處理中心製作並公告。

電信消費爭議處理中心最新公布今年9月通訊消費申訴分析報告。9月行動通訊申訴量（包含4G與5G）以通訊連線品質類案件數最多，共235件，占比約51.76%，其次為申裝、異動、續約類，共44件，占比為9.69%，再來為客戶服務類，共24件，占比5.29%。

5大電信業者中，中華電信、遠傳電信跟台灣大哥大9月申訴量都比去年同期減少，分別年減41%、48%、18%，僅亞太電信跟台灣之星分別年增11%跟3%。亞太電信、台灣之星申訴數分別為108件跟99件，約近5成都是通訊連線品質相關的申訴案。

在通訊連線品質改善部分，中華電信表示，規劃提供信號改善設備、Wi-Fi Calling 或引導申辦三網齊上等服務，補強室內通訊品質及上網速率，並持續優化網路品質與設法提升涵蓋站台容量，疏解尖峰壅塞狀況。

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在申裝、異動與續約部份，亞太電信表示，建議客戶審視自身需求後，再選購適合的合約方案；基於營運成本需要，換卡將酌收換卡費，針對客戶各項建議研擬可行性。

外界關注電信業兩大合併案進度，影響規模較小的電信業者服務品質與申訴量， NCC主委陳耀祥昨天在立法院表示，合併案涉及電信產業市場發展、消費者權益、勞工權益等，有望3個月內有相關決議。（編輯：林淑媛）1111104