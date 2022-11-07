光學模具廠伯特光8日起競拍 28日掛牌上櫃

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）光學鏡頭模具廠伯特光電配合上櫃前公開承銷作業，對外競價拍賣2182張，競拍底價85元，暫定承銷價102元，競拍期間自11月8日起至10日止。

競拍預計11月14日開標，並於16日至18日辦理公開申購、22日抽籤，暫定11月28日掛牌。

伯特光所生產的模具和金屬零組件，終端產品有63%為智慧型手機，相機占21%，筆電和VR、AR各占6%，其他包括車用鏡頭、醫療、監控設備等。

伯特光表示，智慧型手機朝輕薄化、多鏡頭發展，配備三鏡頭的手機有成為市場主流的趨勢，不論對於鏡頭尺寸、內面反射、降低雜訊、畫素、景深變化等性能的要求越來越高、鏡片層數越來越多，有助於帶動鏡片模具的強勁需求，手機鏡頭每增加一層鏡片，所需模具就必須重新開發。

手機鏡頭製造不斷面臨更高難度的挑戰下，帶動鏡頭單價提高，壓製鏡片的模具硬度、孔徑真圓度、偏心、平面度、公差、模仁表面粗糙度等，都會影響鏡頭品質好壞和拍攝效果，伯特光具備製造鏡頭模具的高精密度製程能力，以鋼材和車刀製造，提供一站式客製化服務，增強客戶黏著度。

TrendForce推測2023年只要手機鏡頭出貨量成長6%，若以每支手機配備的鏡片增加1至3片計算，鏡片出貨量可望成長15%，成為伯特光出貨量成長的利基。

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隨著元宇宙議題的帶動下，包括微軟、Google、蘋果、Sony及Meta等科技大廠紛紛加大投入VR、AR市場，未來預期會不斷推出VR、AR裝置。根據IDC報告指出，2022年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量將達到1573萬台，年增43.6%，在VR、AR裝置出貨量可望大幅成長，伯特光將積極擴充產能因應需求的快速成長。

另隨著電動車大廠推動自駕系統發展，傳統車廠亦競相導入先進駕駛輔助系統（ADAS），帶動新一波車用鏡頭數量成長及規格升級趨勢，根據中國產業信息網數據顯示，未來3年ADAS升級以L0提升至L1、L2為主，2025年L1及L2、L3占比將分別到達50%、15%，單台車鏡頭用量將到達6至8顆，未來車用鏡頭用量將大幅成長，對伯特光精密光學模具需求增加下，可望成為未來幾年成長動能。（編輯：張均懋）1111107