元大臺灣ESG永續16日除息 配息1.48元創新高

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）國內第一檔「ESG」台股ETF元大臺灣ESG永續，公告今年度配息金額1.48元，以4日收盤價計算，殖利率達5.4%，改寫2019年掛牌以來新高，15日為除息前最後買進日，並於16日除息。

元大投信表示，今年以來受到全球通膨加劇導致各國強升息下，各國股市包含台股皆呈現空頭格局，然而台股投資價值已漸漸浮現，以00850為例，目前成分股本益比已跌至8.97倍，遠低於歷史平均的15.52倍。

00850追蹤的臺灣永續指數，是由富時羅素指數公司與臺灣指數公司所共同編製，指數評鑑模型聚焦ESG面向，成分股評分重點包含企業應對氣候變遷、水資源使用等14項風險管理主題，選取台股各產業於ESG評級較高公司，並排除無編寫企業社會責任報告書，及股東權益報酬率（ROE）為負的企業後，透過市值加權方式決定成分股權重。

元大投信指出，隨著各主要國家政策、大型企業發展日漸圍繞在履行ESG，單純追求股東利益最大化不再是唯一選項，當ESG從「需要」轉為「必要」，ESG資優企業未來將更容易獲得供應鏈訂單與資本市場的青睞。

元大投信提醒，投資人參加配息時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。（編輯：張均懋）1111107