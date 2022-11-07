台灣燈會睽違23年重返台北 統一集團贊助力挺

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）2023台灣燈會睽違23年重返台北，將在明年2月5日舉行，統一企業集團搶先贊助力挺，結合集團旗下統一超商、星巴克、統一多拿滋及統一時代百貨台北店提供物資協力宣傳，以實際行動投入燈會。

台北市政府於今天舉行合作記者會，搶先亮相CITY CAFE 2023台灣燈會專屬設計圖樣，並由台北市長柯文哲、統一企業集團發言人凃忠正、交通部觀光局國旅組長莊靜真等人啟動電流，點亮「光源球」儀式，象徵統一企業集團與市府攜手「聚光台北、點亮未來」，宣告統一企業集團成為2023台灣燈會在台北官方贊助夥伴。

統一企業表示，此次提供包含綠茶、咖啡兌換券及商品卡等實際物資，供大會獎勵及感謝熱心志工竭力支援外，同時結合旗下品牌提供「星巴克好友分享券」與「統一多拿滋雙優惠分享券」供大會各式活動發送，增加民眾參與燈會的互動性。

統一企業表示，燈會期間也將於全台6500家「統一超商」門市收銀機螢幕、OPEN CHANNEL、「統一時代百貨台北店」館內宣傳管道，以及7-ELEVEN和OPEN！FB和IG粉絲團等社群媒體，加入宣傳行列。CITY CAFE與現萃茶也將與台灣燈會合作，明年過年期間起推出專屬聯名的杯身杯套。（編輯：黃國倫）1111107