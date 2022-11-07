電金傳齊揚 台股收漲197點站回13200點

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台股7日開高續彈，在權值股台積電漲逾2%帶動下，電子、金融及傳產股同步走揚，終場指數上漲197.02點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北7日電）美股4日震盪收紅，激勵台股今天開高續彈，在權值股台積電漲逾2%帶動下，電子、金融及傳產股同步走揚，終場指數上漲197.02點，收在13223.73點，站回13200點整數關卡。

台股今天成交量能來到新台幣2046.45億元，電子股漲1.57%，成交比重64%；金融股漲1.36%。傳產族群的航運漲1.91%，鋼鐵漲2.16%，塑膠漲1.99%。

晶圓代工廠龍頭台積電受惠客戶超微採用5奈米製程消息，今天股價上漲2.09%，收在390元，收復5日線及10日線；聯電、力積電漲幅近3%。10月營收亮眼的光學鏡頭廠大立光漲1.05%，收1925元。

貨櫃航運股長榮今年連續3季賺進千億元，今天股價上漲3.24%，收143.5元，突破月線；萬海漲5.11%，以70元作收；陽明漲1.8%，收在62.3元。

顯示卡廠撼訊上週股價橫盤整理後，今天開高攻上漲停67.3元，成交張數近5000張；青雲、麗臺也收在漲停35.9元、39.2元。

富邦投顧表示，櫃買指數穩步墊升，持續挑戰前高180點，增添多方氣勢，台股有望延續反彈格局。（編輯：黃國倫）1111107