央行列兩大原因 重申台灣無荷蘭病症狀

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）中央銀行今天再次強調，台灣未呈現荷蘭病（Dutch Disease）症狀原因，首先是台灣出口長期受全球需求變化，而非新台幣匯率走勢影響；其次，台灣電子資通訊、傳產附加價值率都呈上升走勢，未因匯率升值損及競爭力。

荷蘭病（Dutch Disease）是指1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田後，拜大量出口天然氣帶來貿易順差而累積大量外匯，卻也因為荷蘭盾（Dutch guilder）實質匯率大幅升值，讓國內其他產業出口競爭力下降，出現加速去工業化的現象。

央行今天發布新聞稿指出，台灣經濟發展與荷蘭病主要症狀不相符，主因有二，首先是台灣屬小型開放經濟體，電子資通訊或傳產製造業出口長期均受全球需求變化影響，並非受新台幣匯率走勢所影響。

其次，新台幣匯率長期有升有貶，然電子資通訊產業已具國際競爭優勢，傳產製造業也致力高值化，持續轉型升級，兩者附加價值率均呈上升走勢，並未出現因匯率升值而損及競爭力的情事。

央行解釋，台灣電子資通訊與傳產貨品出口年增率，長期與國際市場進口年增率高度正相關，顯示兩者同受全球需求影響，尤其是半導體等電子資通訊產品，受惠於美中貿易爭端、台商回台及疫情商機，自2019年以來出口年增率高於國際市場進口年增率。

央行表示，在2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，致宅經濟需求大增，台灣因以電子業出口為主而表現亮麗，且因美國實施量化寬鬆，讓新台幣對美元升值5.6%。

央行表示，當年因傳產出口出現負成長，讓市場擔憂台灣產業有荷蘭病之虞，但事實上，傳產出口當年負成長，是受主要經濟體的防疫封控措施，致國外需求大幅滑落所致。

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到了2021年，新台幣對美元持續升值，電子業出口卻仍呈攀升，且主要經濟體陸續解封帶動全球需求大幅攀升，台灣傳產出口轉為大幅正成長，這顯示台灣各產業出口表現，主要是受全球需求變動，而非新台幣匯率走勢影響。

此外，自2010年迄今，國際清算銀行（BIS）編製的新台幣名目有效匯率指數（NEER）呈升值趨勢，同期間台灣電子、傳產附加價值都呈上升趨勢，顯示台灣產業並未受新台幣匯率變動影響。（編輯：蘇志宗）1111106