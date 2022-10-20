電腦及周邊出口全年料破140億美元 挑戰歷史次高

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（中央社記者張璦台北20日電）近2年電腦及伺服器、硬碟等周邊產品出口值重登百億美元水準，財政部表示，今年可望突破140億美元、挑戰歷年次高水準；同時，在台商回流並經營對美國商貿等3大因素之下，今年前9月對美出口值66億美元，比民國107年同期劇增3.4倍。

財政部統計處今天發布統計通報指出，國內電腦系統整合大廠未遷往中國前，台灣的電腦及其附屬單元（電腦、伺服器及硬碟、顯示卡、鍵盤等周邊產品）出口規模，曾於民國89年達162億美元，占總出口比重10.9%，併計電腦零附件（主要是記憶體模組）兩者合占18.9%，遠超過積體電路的12.6%，為當時台灣對外貿易最重要的項目。

統計處表示，隨後因電腦組裝廠與相關電子元件廠西遷，電腦及其附屬單元出口金額快速下滑，95年至106年均未及50億美元，出口占比在1.1%至1.7%間低盪。

統計處分析，107年美中貿易戰開打，台商陸續回流，加上108年底COVID-19疫情爆發，推升電腦相關產品需求，109、110年台灣的電腦及其附屬單元外銷恢復百億美元水準，占比也回升到3%左右；今年前9月出口值累計達106億美元，全年有機會突破140億美元，挑戰歷年次高紀錄。

由出口地區觀察，統計處指出，美國自105年起穩居台灣最大電腦及其附屬單元出口市場，當年出口占比約38%。

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統計處表示，近年因美中貿易爭端，台商為規避美國對中國加徵的額外關稅陸續回台投資，並配合美方品牌大廠對資安要求，在台布建新產線擴增產能，經營對美商貿，加上疫情催化數位商機，以及人工智慧、物聯網等新興科技應用帶動，3大原因影響下，今年前9月較107年同期出口值劇增3.4倍，出口占比同步大幅提高至62.4%。

不過，統計處指出，其他市場成長幅度相對較小，占比明顯縮減，對歐洲降至78年統計以來最低點13.1%，對中國與香港不及1成，對日本及東協均在4%以下。（編輯：張均懋）1111020