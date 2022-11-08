台積電2天漲17元逼近400元關卡 台股重回13300點

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（中央社記者潘智義台北8日電）美股齊漲及費城半導體勁揚2.18%，激勵台積電今天上漲9元，逼近400元整數關卡，並帶動台股收盤價量齊揚，上漲124點，重回13300點之上。

加權指數終場收在13347.76點，上漲124.03點，漲幅0.94%，成交值放大至新台幣2227.14億元，連兩個交易日成交值在2000億元之上，8大類股全面收紅。

晶圓代工龍頭台積電盤中高點來到399.5元，逼近400元關卡，終場收在399元，勁揚2.31%；蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤上揚25元，高點來到1950元，終場收在1930元，僅小漲0.26%；鴻海今天狹幅整理收在100元平盤價位。

IC設計大廠聯發科早盤一度上攻632元，上揚12元，但終場以平盤620元作收；祥碩早盤一度大漲8.21%至672元，終場壓回收在625元，小漲4元。

貨櫃三雄在長榮公布季報後呈現跌深反彈，長榮、陽明、萬海今天分別收在147.5元、63.4元及70.4元，漲幅分別為2.79%、1.77%及0.57%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股近期走勢仍看美股，外資已有回流跡象，現階段最重要的觀察指標是半導體相關產業的庫存消化；至於美國即將公布消費者物價指數（CPI），因聯準會升息態勢並無新變化，影響程度降低。（編輯：張良知）1111108