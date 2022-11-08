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廣越前3季每股盈餘12.27元 刷新歷史新高

2022/11/8 20:31
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（中央社記者賴言曦台北8日電）羽絨衣代工大廠廣越今天召開董事會，通過今年第3季合併財務報表，2022年受惠品牌客戶訂單需求強勁，營運暢旺，第3季單季合併營收新台幣77.85億元、年增78%，歸屬於母公司盈餘9.24億元，每股盈餘8.94元。

廣越前3季合併營收156.16億元、年增67%，營業毛利27.36億元、年增84%，歸屬母公司盈餘12.68億元，每股盈餘12.27元，刷新歷史新高紀錄。

廣越透過新聞稿表示，回顧2022年，雖歷經中國疫情封城及俄烏戰爭等營運風險因素、市場因通膨影響消費力道而有雜音等波動，但廣越受惠解封後戶外高階機能性服飾需求旺盛，加上可迅速應變及調整受國際品牌青睞，2022年品牌客戶對廣越下單力道強勁，集團營運獲利成果亮眼。

另外，廣越提到，2022年美元匯價走強趨勢，也對廣越營運獲利有所挹注。

展望2023年，廣越表示，訂單已穩定開發，越南及約旦產線將持續擴廠，對2023年營運表現持審慎樂觀的態度。（編輯：楊凱翔）1111108

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