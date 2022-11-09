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疫情加業外健喬前3季每股賺1.96元 年增208%

2022/11/9 14:47
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（中央社記者韓婷婷台北9日電）健喬第3季營收新台幣11.05億，年增42%，每股盈餘（EPS）0.35元，年增46%；累計前3季稅後盈餘新台幣6.39億，創歷史新高，較去年同期成長208%，EPS1.96元。

健喬今天董事會通過第3季財報，稅後盈餘1.12億，較去年同期成長60%，EPS0.35元，年增46%。前3季合併營收31.30億元，年增35%，稅後盈餘6.39億，創歷史新高，較去年同期2.07億成長208%，EPS1.96元。

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健喬表示，前3季獲利是去年同期大增，扣除出售土地的業外利益，獲利為3.94億仍然較去年同期增長超過9成。本業獲利從2019年前3季獲利2158萬為基期，成長到今年前3季，3年複合成長率達163%。

健喬表示，前3季毛利率41%，高於去年同期39%兩個百分點，主因是透過結合自有產品，購併藥證及授權在專業擅長的治療領域持續擴大市佔，並透過一條龍的產銷管理模式整合工廠端，於全球藥品缺貨潮中，持續穩定供貨；毛利率則在稼動率拉升擴大規模經濟效率下向上提升。今年全年獲利高成長可期。（編輯：翟思嘉）1111109

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