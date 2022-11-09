欣達環工得標橋頭再生水廠BTO案 估2025年底完工

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（中央社記者賴言曦台北9日電）欣陸投控旗下欣達環工公司今天就高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案，與高雄市政府簽約。欣達環工表示，本案完成後，預計每天可產出3萬噸再生水，預估2025年底完工。

欣達環工今天透過新聞稿表示，高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案是北高雄區域首座再生水廠BTO計畫，除了擴建既有的污水處理廠、將每天處理量從2萬噸提升到5萬噸外，也預計興建每天產水量3萬噸的再生水廠及取輸配水系統。

因內政部、高雄市政府、台積電已於今年5月簽訂高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案合作備忘錄；欣達環工表示，預計再生水廠在2026年營運後，將每天供應3萬噸再生水給台積電楠梓園區廠。

欣達環工目前已有2座再生水廠正在營運中，鳳山及臨海2座水資中心，每天合計可產出7.8萬噸的再生水，供高雄地區的工業使用；污水部分，則有3座污水處理廠正在營運，包含淡水水資中心、鳳山水資中心及臨海水資中心，加上代操作的台南安平污水廠，合計每天可處理污水量約38萬噸。

欣達環工為欣陸投控旗下環境工程及水資源處理事業，結算至2022年第3季在手合約總值約新台幣361億元，相當於2021年合併營收的10.2倍。

欣達環工表示，目前興建中的專案還包括埔頂污水下水道系統BOT案、中壢污水下水道系統BOT案及安平再生水廠新建工程，預計這些專案進入營運期後，可望穩定挹注欣達環工營收。（編輯：黃國倫）1111109