更多編輯台推薦新聞：
邊開Uber邊競選 25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員
國際

邊開Uber邊競選 25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

萬海前3季每股賺33.18元 看好農曆年前出貨

2022/11/9 18:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北9日電）萬海公告今年前3季營收新台幣2194.34億元，年增39.45%，歸屬母公司業主淨利931.12億元，每股稅後淨利（EPS）33.18元。展望後市，萬海估今年第4季到明年農曆年前，出貨預期不錯。

萬海第3季營收638.06億元、季減15.07%，以新股本計算EPS，單季每股淨利7.97元。萬海說明，由於今年有配發1.5元股票股利，股本從244.01億元增至280.61億元，依會計準則規定，須用新股本追溯計算EPS，因此前3季每股稅後淨利調整為33.18元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近期受全球高通膨及終端去庫存壓力影響，海運需求減緩，截至11月4日，上海航運交易所公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連20週下跌。

儘管航運市況有雜音，但萬海認為，第4季是亞洲傳統旺季，近期觀察到亞洲區間出口動能轉強，且明年農曆過年時間較往年早，除夕落在1月21日，基本上市場從今年第4季到明年農曆過年前，出貨預期都不錯。（編輯：楊凱翔）1111109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族