萬海前3季每股賺33.18元 看好農曆年前出貨

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（中央社記者賴言曦台北9日電）萬海公告今年前3季營收新台幣2194.34億元，年增39.45%，歸屬母公司業主淨利931.12億元，每股稅後淨利（EPS）33.18元。展望後市，萬海估今年第4季到明年農曆年前，出貨預期不錯。

萬海第3季營收638.06億元、季減15.07%，以新股本計算EPS，單季每股淨利7.97元。萬海說明，由於今年有配發1.5元股票股利，股本從244.01億元增至280.61億元，依會計準則規定，須用新股本追溯計算EPS，因此前3季每股稅後淨利調整為33.18元。

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近期受全球高通膨及終端去庫存壓力影響，海運需求減緩，截至11月4日，上海航運交易所公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連20週下跌。

儘管航運市況有雜音，但萬海認為，第4季是亞洲傳統旺季，近期觀察到亞洲區間出口動能轉強，且明年農曆過年時間較往年早，除夕落在1月21日，基本上市場從今年第4季到明年農曆過年前，出貨預期都不錯。（編輯：楊凱翔）1111109