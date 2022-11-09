新普前3季每股賺29.57元 AES-KY賺29.25元同創新高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）電池模組大廠新普累計前3季每股盈餘（EPS）29.57元；旗下子公司AES-KY每股也賺29.25元，逼近3個股本，同步改寫歷史同期新高紀錄。新普同步公布上半年每股配發13.1元現金股利。

新普受惠IT、非IT事業同步增長，前3季營收新台幣708.27億元，與去年同期約略持平，毛利率為16%，則優於去年同期的14%，稅後盈餘54.7億元，年增15.2%，EPS為29.57元。其中第3季單季毛利率16.6%，EPS為10.97元，創單季歷史新高紀錄。

此外，新普今天也公布今年上半年股利政策，每股配發現金股利13.1元，配息率70.4%。

在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，AES-KY獲利持續亮眼。

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AES-KY累計前3季累計合併營收116.25億元，稅前淨利31.63億元，歸屬於母公司淨利24.99億元，每股盈餘29.25元，獲利再創新高。其中第3季單季合併營收30.35億元，年增率38.29%；營業毛利15.08億元，年增率43.33%。歸屬母公司稅後淨利9.14億元，較去年同期成長49.79%，每股盈餘10.7元。

展望未來，AES-KY表示，將持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，致力提升長線獲利及維持成長動能。（編輯：楊凱翔）1111109