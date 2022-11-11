美時單季獲利創新高 前3季獲利已逾一個股本

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）美時化學製藥第3季單季每股盈餘（EPS）7.97元，創下歷史新高，累計前9月EPS超過一個股本，來到10.96元。血癌用藥Lenalidomide同時打入北美及南美重要市場，為營運增添新動能。

美時第3季營收53.89億元，受惠外銷市場的活絡，較前季增加85.2%、與去年同期相比顯著成長76.3%，毛利率大幅上升至67.9%，主要由於高毛利的外銷癌症用藥營收貢獻比重增加。

美時第3季外銷市場表現亮眼，與去年同期相比增加183%，主要得益於旗下血癌用藥Lenalidomide如期在美國成功上市、並順利出貨至南美主要市場巴西。截至第3季末已成功出口至全球43個國家。

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美時表示，第3季亞洲市場的表現也很強勁，所有主要市場業績以當地貨幣計算都有成長，整體營收已連續3個季度成長，若排除外幣對台幣匯兌影響，與去年同期相比成長10.8%，台灣市場業務年成長超過80%，是成長的主要貢獻來源。

美時指出，第3季取得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准旗下第一個NCE-1產品、急性白血病用藥Midostaurin軟膠囊的暫時許可，此一產品有可能取得美國市場first-to-file資格的機會。此外，美時亦積極開發日本市場，除本季送件的Lenalidomide之外，尚有多項產品將與在地夥伴策略聯盟，擴大旗下研發品項的目標市場範圍。（編輯：張均懋）1111111