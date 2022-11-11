蔡總統：維持整體區域和平穩定是政府最重要目標

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（中央社記者謝方娪台北11日電）為強化產業韌性，全國工業總會提出和平安全的經營環境等訴求，總統蔡英文今天表示，政府最重要的目標是和所有國家一起努力維持整體區域和平穩定，包括兩岸和平穩定在內。

蔡總統今天出席第76屆工業節慶祝大會，她在致詞時表示，過去幾年全球經濟受疫情衝擊，普遍呈現衰退，但台灣經濟在逆勢中穩健成長，2021年經濟成長率高達6.57%，是近年最好佳績，製造業產值持續呈現成長趨勢，這些都是大家共同努力的成果。

蔡總統表示，台灣邊境已經解封，未來台灣和國際貿易往來會更加頻繁，現在是台灣繼續推動經濟發展的關鍵時刻，面對國際供應鏈及淨零轉型趨勢，下一個階段政府將致力協助產業推動淨零轉型並強化國際鏈結，鞏固台灣在全球經濟的關鍵地位。

蔡總統指出，2050淨零轉型是國家整體發展重要目標，自2016年來政府積極發展綠能產業，今年3月國發會提出台灣淨零排放路徑，先前經濟部也已結合工總及產業公協會成立淨零工作小組，中鋼、台泥、台塑及台積電等25家企業宣示2050碳中和目標，占台灣製造部門排放量超過5成。

近幾年台灣積極深化和國際經貿交流，蔡總統提到，去年台灣和美國、歐洲及日本雙邊貿易額成長均超過2成，與新南向國家貿易額則創下歷史新高。

為擴展更大的國際經貿空間，蔡總統表示，台灣除了積極申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台美21世紀貿易倡議在本週完成第一回合談判，相信台美經貿關係將進一步深化。

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蔡總統表示，過去2年多疫情衝擊全球經濟，台灣雖然在上一波逆勢中穩健成長，但疫後世界秩序正劇烈變化，挑戰也更大，台灣更要沈著面對；面對供應鏈重組及快速變化的國際情勢挑戰，政府會加速經濟發展及全球布局腳步，持續當產業後盾。

針對工總理事長苗豐強憂心台海及區域情勢，蔡總統談到，政府最重要的目標是和所有國家一起努力維持整體區域和平穩定，當然包括兩岸和平穩定在內。（編輯：潘羿菁）1111111