仁寶第3季獲利年減53% 擬設立越南子公司擴產

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（中央社記者吳家豪台北11日電）筆電代工廠仁寶今天公布第3季財報，受到終端消費需求下滑、運費增加及通膨影響，歸屬母公司業主稅後淨利新台幣20.4億元，季增1%，年減53%；每股盈餘0.47元。

仁寶另公告，擬透過間接持股100%子公司Billion Sea Holdings Ltd.投資6000萬美元（約新台幣18.7億元），於越南投資設立持股100%的越南子公司Compal Electronics （Vietnam） Co., Ltd.，藉此擴充產能。

仁寶發布重大訊息表示，將藉由Compal Electronics （Vietnam） Co., Ltd.，以不超過3000萬美元，取得預設生產基地的土地使用權。

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仁寶今年第3季合併營收為2910.32億元，季增10%，年減14%；在營運效率及管理持續精進下，營業毛利達109.84億元，季增14%，年增3%；毛利率為3.8%，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點；營業利益22.45億元，季增14%，年減38%；營業利益率0.8%，季增0.1個百分點，年減0.3個百分點。

今年前3季仁寶累計合併營收8245.4億元，年減5%；營業毛利303.95億元，年增5%；因營業費用仍偏高，營業利益為70.32億元，年減25%；歸屬母公司業主稅後淨利62.14億元，年減34%；每股盈餘1.43元。（編輯：潘羿菁）1111111