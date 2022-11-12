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台南市新市產業園區動土 115年完工營運

2022/11/12 12:08（11/12 12:16 更新）
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由經濟部與台南市合作開發的新市產業園區12日舉行動土典禮，台南市長黃偉哲（右3）等人出席，工程預計115年完工營運。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月12日
由經濟部與台南市合作開發的新市產業園區12日舉行動土典禮，台南市長黃偉哲（右3）等人出席，工程預計115年完工營運。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月12日
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（中央社記者張榮祥台南12日電）經濟部和台南市政府合作開發台南市新市產業園區今天動土，產業園區面積69.22公頃，預定民國115年完工營運，將創造逾3000個就業機會，每年產值新台幣150億元。

台南市新市產業園區位於新市區台糖農場，依國道8號區分為南北兩園區，台南市長黃偉哲今天主持動土典禮，他表示，新市產業園區主要引進低污染產業，因鄰近南科、樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區，可同步支援相關產業鏈，形成嶄新產業聚落，發揮擴增與外溢加乘效益。

台南市政府發布新聞稿指出，新市產業園區南側20米聯外道路規劃設計中，預定112年底完成開闢，以連接台19甲線新化外環道，快速串連國道1號及國道3號，讓園區聯外交通更順暢。

此外，市府和經濟部工業局也成立跨局處平台，協助園區主要聯外道路開闢、排水整治及廢棄物處理等，且做好文化資產及農地影響評估，創造環境及經濟發展雙贏。（編輯：郭諭儒）1111112

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