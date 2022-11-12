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美商Karma加入MIH聯盟 明年推純電動車

2022/11/12 17:27
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國豪華電動車製造商Karma Automotive加入MIH開放電動車聯盟，明年將推出純電動車款，積極拓展中東地區，開發售價15萬美元的電動車市場區間。

Karma Automotive參加MIH聯盟日前舉行的展示日活動，Karma科技平台、電動化移動暨創新部門資深副總裁薩赫諾（Chris Sachno）接受中央社記者採訪表示，Karma廠區位於美國加州南部的莫雷諾谷（Moreno Valley），年產能約1.5萬輛，目前交車量近1000輛，透過全球37個經銷據點銷售。

主攻豪華車市場的Karma目前擁有超過250件專利，Karma電氣工程副總裁張砷說明，Karma目前擁有電子電氣架構（EEA）、車用資訊娛樂系統（IVI system）、動力系統（Powertrain）、電池與電源控制單位（PCU）等技術，例如電池領域，Karma主要自主生產製造電池模組。

在新車規劃，薩赫諾表示，Karma將在明年推出純電動車款GSe-6，2024年規劃再推出新車款；他說明，Karma明年將從插電式油電混合車（PHEV）進入純電動車（BEV）領域。

在市場布局，Karma表示，目前以北美、歐洲、中國大陸三地為主，其中北美市場占比約8成，Karma積極拓展中東市場；在售價策略，Karma指出，持續開發電動車售價15萬美元的市場區間。

談到加入MIH聯盟，薩赫諾指出，Karma與MIH在翻轉運輸產業、打造開放式電動車生態系、降低電動車產業進入門檻、縮短開發時程、定義下一世代電動化移動等內容，均有高度共識。

薩赫諾表示，未來開放式電動車平台、強化供應鏈網絡、以及探詢未來合作契機，將是電動車產業關鍵的發展方向。（編輯：趙蔚蘭）1111112

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