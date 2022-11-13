築間集團明年首季拚掛牌 餐飲界黑馬林楷傑領軍

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築間餐飲集團董事長林楷傑沒有資本雄厚的身家、不是餐飲科班出身，2010年和夥伴從基隆開出第一家火鍋店，後續在台中打響名號，如今是旗下擁6大品牌、全台規模上看150店、今年營收拚新台幣45億元的餐飲集團。中央社記者江明晏攝 111年11月13日

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（中央社記者江明晏台北13日電）力甩上半年疫情干擾，築間餐飲集團靠著高速的展店效應，今年營收逆勢成長50%，力拚全年突破45億元，儼然成為餐飲界的黑馬。董事長林楷傑表示，將於明年首季興櫃掛牌，朝上櫃目標前進。

近3年來，因疫情干擾，餐飲業者營運表現普遍大起大落、相對不穩定，但以火鍋起家的築間餐飲集團靠著高速的展店效益，取得亮眼成績，在疫情期間格外引人注目，被業界形容為餐飲界的黑馬。

築間集團董事長林楷傑年僅46歲，攤開他的12年奮鬥史，儼然一部熱血勵志的創業電影。沒有資本雄厚的身家、不是餐飲科班出身，林楷傑2010年和夥伴從基隆開出第一家火鍋店，後續在台中打響名號，如今是旗下擁6大品牌、全台規模上看150店、今年營收拚新台幣45億元的餐飲集團。

林楷傑畢業於北科大工管系，學的是工業設計，第一桶金是在工廠繪圖「畫出來的」，畫到半夜工廠開始出貨時，他也會挽起袖子加入第一線搬貨，「我不挑工作，所以學得多」。

談吐誠懇的林楷傑，喜歡交朋友、人緣佳，不只獲得餐飲業大前輩傾囊相授，許多房東都願意在疫情期間主動降租力挺，而築間集團的股東中，還有一票知名醫院的醫生，起頭者就是林楷傑年輕時「打線上遊戲」的戰友，因為認同理念與想法，自掏腰包資助他創業。

林楷傑不只靠打線上遊戲「天堂」找到對的人，也悟出一番「讓利」的經營哲學。他表示，築間的加盟方式是由總部負責食材採購、發薪資、支付房租與水電，等於把SOP都做好，靠著規模經濟讓加盟主利潤最大化，且不追求黃金店面，因此房租成本僅占2%，多出來的空間，就在食材上大方升級，消費者吃得滿意，才會挹注源源不絕的生意。

力甩上半年疫情干擾，築間餐飲集團今年前10月累積總營業額達36.2億元，全年預估可達成45.5億元，將超越去年30億元的水準，逆勢成長50%，林楷傑也率先宣布將發出約1.2個月起跳，總額逾5000萬元的年終獎金犒賞員工。

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林楷傑表示，集團目前員工約2700人，今年預計將突破3000人，2023年會再招募800人以上，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，集團同時計畫明年首季登錄興櫃，朝上櫃目標前進。

展店計畫方面，築間餐飲集團截至今年10月為止，總店數達約130家，年底之前預計再展店20家以上，預估突破150家以上，其中，包含預計於12月中下旬在台中水湳經貿園區開幕的兩個新品牌「絵馬別邸」、「肉匠屋」，分別為主打金字塔頂端客群的火鍋餐廳，及結合日式台味的排餐料理餐廳，明年集團整體總店數將達到180家，除了朝掛牌目標邁進，也將持續整合供應鏈上下游，擴大綜效。（編輯：林淑媛）1111113