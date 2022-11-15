打造生醫界台積電 李鍾熙：大型計畫可企業化發展

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（中央社記者江明晏台北15日電）台灣生物產業協會榮譽理事長李鍾熙表示，大型計畫可借重民間企業支持，以公益兼營利的公司型態推動，帶動生醫產業，「如當年大型積體電路計畫只留在工研院，就不會有台積電。」

由經濟日報主辦的2022生技論壇「生醫產業大進擊」今天登場，李鍾熙今天出席致詞時表示，「疫情漸漸過去，對大家來說是災難，也是很好學習機會。」

他指出，這次疫情讓台灣看見生醫產業重要性，台灣有最優秀的醫生和最好的醫療機構與服務，但如果沒有疫苗和藥物，再好的醫療機構都沒辦法施展；而疫苗和檢測技術都要靠產業界生產與銷售，沒有很強的生技醫藥產業是很大的缺憾，希望未來加速發展，才能讓台灣變成真正的生技大國。

提到生醫產業大進擊需要哪些力量驅動，李鍾熙指出，透過政府支持的大型計畫，可望加速驅動生醫產業發展，例如行政院有健康大數據永續平台計畫、中央研究院與33家醫院合作執行的「台灣精準醫療計畫（TPMI）」目標收案100萬人，現已有53.5萬人參與，有很好的成果。

他指出，計畫如果一直留在研究機構，就沒辦法發揮力量，計畫經費一旦停止恐怕就很難永續更新、產出更好的經濟價值，沒辦法發揮市場力量；以兼具公益和營利的公司型態去推動，將是很好的方向，英國的Genomics England就是很好的案例。

他建議，大型計畫可以借重民間企業支持發展，帶動生醫產業大進擊，「如果工研院大型積體電路計畫一直留在工研院，就不會現在的台積電」，認為讓大型計畫和民間企業有些互補，離開機構，將能真正發揮影響力。（編輯：張良知）1111115