體感科技賽天衍互動奪冠 自拍照投影增加互動感

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第3屆體感科技創新大賽15日頒獎，天衍互動攜手休閒農場蜜蜂故事館，打造沉浸光影互動展示系統，民眾在現場自拍後也可以化身成小蜜蜂投影到現場牆面，增加現場互動感，獲評審肯定拿下冠軍。（天衍互動提供）中央社記者蘇思云傳真 111年11月15日

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（中央社記者蘇思云台北15日電）第三屆體感科技創新大賽得獎名單出爐，天衍互動透過設計沈浸式光影互動，讓民眾現場自拍照也能成為牆上的投影素材，為休閒農場蜜蜂故事館增加現場互動感，獲得肯定拿下冠軍獎金新台幣55萬元。

數位部數位產業署今天舉行「XRun體感科技創新大賽-頒獎典禮暨成果展示會」，希望藉由體感科技進一步助攻零售產業發展。現場揭曉前三名，第一名到第三名依序為天衍互動、黑洞創造、METAGO德廣數位，分別獲得獎金55萬元、40萬元與30萬元。

數位部產業署署長呂正華致詞表示，今年體感科技大賽邁入第三屆，經過2個月技術訓練，導入8個體驗場域，包括萊爾富超商、一太e衛浴、聖瑪莉、得意中華、蜜蜂故事館、阿聰師芋頭文化館、億進寢具、茶二指等業者。今天頒獎希望達到示範效果，強調數位強，產業才能更強。

天衍互動這次攜手休閒農場蜜蜂故事館，透過數位影像投影與感應技術，打造沈浸光影互動展示。

天衍互動執行長倪君凱告訴中央社記者，團隊過去在大型、中型展覽都有光影互動展示經驗，很懂年輕人喜歡什麼，這次是第一次應用到休閒農場，團隊實際走訪蜜蜂故事館，決定要多創造故事、增加情境，在現有空間中設計投影畫面。

倪君凱解釋，民眾透過掃描QR Code，可以了解品牌與相關產品，另外透過蜜蜂造型的相框，自拍後的照片也可以化身成小蜜蜂投影到現場牆面上，導入後觀察深受小朋友喜愛，「希望打造數位時代下新的到此一遊方式」，也增加顧客黏著度與再訪意願。

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亞軍團隊「黑洞創造」提出「萊食堂元宇宙虛擬概念店」，虛擬商店以漁船餐廳為發想，呈現萊爾富新鮮豐富的食材，以及海鮮料理食譜，搭配社群行銷擴散，民眾可以透過線上料理測驗，可獲得線下試吃體驗與贈品，開創後疫情時代智慧零售的全新想像。

另外，季軍團隊METAGO德廣數位以擴增實境（AR）技術開發「AR衛浴實境展示」，當顧客在一太e衛浴門市挑選磁磚材質或衛浴設備時，可以運用平板的AR功能，模擬產品的不同材質與花色，有望幫助顧客做購買決策，帶動門市銷售成長。（編輯：楊凱翔）1111115