台股勁揚 金管會：國際股市齊漲加上外資買超帶動

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11月截至14日止，台股漲幅已達9.46%，金管會分析，主因同時間外資買超台股破千億元，加上國際股市齊漲所致。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北15日電）台股近日出現反彈走勢，11月截至14日止，漲幅已達9.46%，相比國際主要股市，僅次於港股表現；金管會分析，主因同時間外資買超台股破千億元，加上國際股市齊漲所致。

美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）披露，已買進價值超過41億美元的台積電美國存託憑證（ADR）。台積電現貨今天受此消息激勵，一度大漲9%，台股盤中也勁揚390點，衝上14500點大關，逼近半年線14574點，終場收在14546.31點，上漲371.41點，成交值新台幣2983.48億元。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會分析，台股此波反轉向上勁揚，主要有2因素所致，首先是11月截至14日止，外資買超台股高達1041億元，其次是11月以來國際股市齊漲效應帶動。

根據證期局統計，11月截至14日止，台股漲幅9.46%，相比香港股市漲幅19.97%、韓國股市漲幅7.89%、上海股市漲幅6.56%、新加坡股市漲幅5.42%、美國那斯達克漲幅1.89%、日本股市漲幅1.36%，台股表現僅次於港股表現。

若將時間線拉長，今年截至11月14日止，台股跌幅22.2%，美國那斯達克跌幅28.44%、深圳股市跌幅25.2%、港股跌幅24.69%、韓股跌幅16.89%、上海股市跌幅15.29%、日股跌幅2.88%、新加坡股市漲幅4.39%，台股表現介於國際主要股市之間。（編輯：楊凱翔）1111115