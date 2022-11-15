魏哲家10月質設台積電1600張買進200張 內部主管也加碼

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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電總裁魏哲家10月質設1600張台積電股票，同時加碼買進200張台積電股票。台積電表示，魏哲家是看好前景。

據公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家於10月17日一口氣質設1600張台積電股票，質設數量創新高，引發各界熱議。台積電當時對此並不回應。

魏哲家質設台積電股票原因終於曝光，公開資訊觀測站資料指出，魏哲家10月自集中交易市場加碼買進200張台積電股票。

除魏哲家加碼台積電自家股票外，台積電還有多位副總經理同步加碼買進持股，台積電內部人10月持股共增加238張，增幅約0.0137%，持股增至173萬7004張；內部人估計斥資超過新台幣8800萬元加碼買股。

台積電對此表示，魏哲家加碼買進股票，是看好前景；內部人持股增加，部分是來自員工購股計畫買股，多數是自市場買進。

分析師表示，台積電10月面臨多重利空衝擊，包括半導體產業景氣低迷，台積電7奈米、6奈米產能鬆動，資本支出下修至360億美元，加上國際對台海緊張疑慮升高，市場氣氛恐慌，台積電股價一度觸及370元，創2020年7月21日以來新低價。

分析師指出，魏哲家及多位主管加碼買進台積電股票，以實際動作展現對台積電前景的信心，應有助提振市場多頭士氣。（編輯：張良知）1111115