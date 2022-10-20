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總裁魏哲家質設1600張股票 台積電不回應

2022/10/20 18:15（10/20 18:19 更新）
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台積電總裁魏哲家質設1600張台積電股票。（中央社檔案照片）
台積電總裁魏哲家質設1600張台積電股票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北20日電）台積電總裁魏哲家質設1600張台積電股票，引起市場高度關注。台積電對此不回應。

據公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家甫於9月27日解質200張台積電股票，10月17日一口氣質設1600張台積電股票，依當天收盤價397元計，市值達新台幣6.35億元。

魏哲家早年曾多次質設及解質台積電股票，自96年10月解質400張股票後，近15年未再質設或解質股票，直到日前才又開始解質及質設股票，且質設數量創新高，備受市場高度關注。

不僅台積電對此不回應，市場人士也表示，魏哲家質設台積電股票背後原因難以猜測，無法評論。

台積電今天股價開低震盪走高，盤中一度下探386元，再創波段新低，下挫9.5元，市值面臨10兆元大關保衛戰，尾盤隨著買盤湧入，跌幅快速收斂，並由黑翻紅，終場收在397.5元，上揚2元。

法人表示，國際股市動向將持續牽動台股及台積電後市，是重要觀察指標，美國利率政策及匯率又是影響國際股市的關鍵。（編輯：林淑媛）1111020

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