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東元與海龍簽約陸域降壓站工程 攻離岸風電

2022/11/16 16:14
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電機大廠東元與海龍離岸風電計畫今天在彰化縣彰濱工業區，舉行陸域降壓站統包工程簽約暨祈福儀式，目標力拚全台裝置容量最大的離岸風電陸域變電站。

東元透過新聞稿指出，此項合作涵蓋陸域降壓站及相關設備與陸纜建置，建置容量1044MW，屆時將成為全台裝置容量最大的離岸風電陸域變電站。

東元表示，海龍風場可望在2025年第1季陸續併聯發電，正式商轉後將成為台灣最大單一離岸風電開發計畫，提供超過百萬家庭用電。

海龍指出，透過與東元電機等本土供應商的持續合作，協助離岸風電技術在地化，並實現國產化承諾，創造在地就業機會與商機。

海龍在去年9月與東元電機簽署離岸風場陸域降壓站統包工程優先承攬協議，東元指出，今天正式簽約後，預計2024年及2025年分別併網海龍2A風場（300MW）及海龍2B（512MW）與3號風場（744MW），4台變壓器將全數在台灣生產製造。

此外，變電站系統中包含高壓氣體絕緣開關設備（GIS）、配電盤、空調設備、柴油發電機等重型電氣設備，也將由台灣廠商製造供應。

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東元電機智慧能源事業群總經理張松鑌表示，東元已累積約2GW離岸風電陸上變電站統包工程合約，今年更將爭取第三階段海上變電站相關工程、及儲能系統等再生能源工程商機。

海龍計畫由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發，風場總裝置容量達1044MW，正式商轉後將成為台灣史上最大單一風場。「海龍離岸風電計畫」位於彰化外海約40公里至50公里處、水深約35公尺至55公尺，包含海龍2號風場與海龍3號風場。（編輯：楊蘭軒）1111116

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