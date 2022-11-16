裕日車創造行銷話題 與東風持續合作發展中國事業

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（中央社記者潘智義台北16日電）裕隆日產汽車副總經理鐘文川今天在線上法人說明會表示，與東風汽車公司共同發展中國事業，商業合作不受兩岸關係影響，但中國因應疫情而採取封控措施，影響則在所難免。

鐘文川指出，NISSAN及INFINITI品牌在台灣，裕日車除負責製造外，也經營全價值鏈活動，並與東風汽車公司共同發展中國事業；上海封控以及零件供應鏈斷鏈，造成料件及進口車供應不足，影響收益。

他說，雖然在通膨壓力下，各國央行加速緊縮貨幣政策，但內需服務業景氣復甦，民間消費可望持續增加。

裕日車以「全球首部量產電動車款」及「新年式125萬元起」創造行銷話題，提升市場關注度，推出全新「長程勁化版」車規，續航里程達463公里，較2020年式提升45%；最大馬力達214hp，較2020年式提升46%

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裕日車指出，受到IC晶片短缺影響，2022年1至10月NISSAN品牌整體銷售共1萬9430輛；全新改款KICKS於10月6日正式上市，10月累積接單已超過2000張訂單。

全新X-TRAIL e-POWER預計今年12月正式在台亮相，採用NISSAN前瞻先進動力系統，搭載ProPILOT 智行安全系統，以及電驅四輪傳動技術。另外，INFINITI熱銷車款Q50、QX55、QX50於各自銷售級距持續表現亮眼，帶動INFINITI品牌整體銷售。（編輯：楊凱翔）1111116