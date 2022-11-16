第2批國有地光電案標脫率達8成 回饋金比率最高22%

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部國產署今年第2批太陽光電標租案15日開標，據開標結果，宜蘭縣三星鄉等4宗標脫、總面積約3.9公頃，標脫率8成，高於過去3年平均的6成3；同時，這次投標有廠商給出回饋金比率高達22%，優於近2次標租水準。

為積極配合政府再生能源發展政策，國產署10月原釋出6宗非公用國有土地標租，供太陽光電發電設備設置，官員說明，其中嘉義縣布袋鎮土地，因為公告時資訊不夠完整，為慎重起見，辦事處先撤案，等下次重新公告，因此這次最終僅推出5宗。

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國產署官員表示，4宗標脫案件投標單，高雄市大樹區8封，屏東縣里港鄉2封，其餘宜蘭縣三星鄉及彰化縣社頭鄉均為1封；無人投標的一宗則為面積最小的台中市新社區土地。

國產署官員指出，相較今年第1次標租光電回饋金比率介於11%至19%之間、去年第2次標租光電回饋金比率皆不到10%，這次回饋金比率普遍較高，為17%至22%，顯示光電業者協助政府積極投入推動綠能產業。（編輯：潘羿菁）1111116