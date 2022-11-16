更多編輯台推薦新聞：
地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓前陸軍參謀總長傳內定駐台代表 陷爭議添變數
首頁 / 產經

第2批國有地光電案標脫率達8成 回饋金比率最高22%

2022/11/16 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）財政部國產署今年第2批太陽光電標租案15日開標，據開標結果，宜蘭縣三星鄉等4宗標脫、總面積約3.9公頃，標脫率8成，高於過去3年平均的6成3；同時，這次投標有廠商給出回饋金比率高達22%，優於近2次標租水準。

為積極配合政府再生能源發展政策，國產署10月原釋出6宗非公用國有土地標租，供太陽光電發電設備設置，官員說明，其中嘉義縣布袋鎮土地，因為公告時資訊不夠完整，為慎重起見，辦事處先撤案，等下次重新公告，因此這次最終僅推出5宗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國產署官員表示，4宗標脫案件投標單，高雄市大樹區8封，屏東縣里港鄉2封，其餘宜蘭縣三星鄉及彰化縣社頭鄉均為1封；無人投標的一宗則為面積最小的台中市新社區土地。

國產署官員指出，相較今年第1次標租光電回饋金比率介於11%至19%之間、去年第2次標租光電回饋金比率皆不到10%，這次回饋金比率普遍較高，為17%至22%，顯示光電業者協助政府積極投入推動綠能產業。（編輯：潘羿菁）1111116

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族