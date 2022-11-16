巴菲特投資台積電給信心 經長：有時外人看得更清楚

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）股市名人巴菲特買進台積電美國存託憑證（ADR）引起話題，對照日前「去台化」言論甚囂塵上，經濟部長王美花表示，巴菲特投資給予大家信心，台積電是好體質企業；她甚至提到，「有時候外人看台灣的公司，可能會比台灣看得更清楚」。

美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司14日披露，已買進價值逾41億美元的台積電ADR，此投資成為巴菲特企業集團對科技領域罕見的一次重大投資。

王美花今天出席中華徵信所舉辦的「全球科技競逐產業新革命 由BI.AI打造綠色智造供應鏈」論壇，並在會前受訪談及巴菲特投資台積電ADR、明年景氣預測等議題。

王美花說，巴菲特這次投資給大家很多信心，「有時候外人看台灣的公司，可能會比台灣看得更清楚」，台積電本來就是國際上體質非常好的一流台灣公司。

對於近期不斷出現的半導體業「去台化」論述，王美花直言這些市場上的「擔憂」都將會過去，政府會繼續推動台灣進步，個別公司股價的變動，不會影響台灣在全球半導體產業的重要關鍵地位。

媒體問後續台灣景氣對策燈號若落入藍燈，是否有對策。王美花說，全球景氣時有循環，這陣子國際不確定因素有通膨、升息、俄烏戰爭、中國清零措施等，過往國際上很少同時發生這麼多事。

王美花強調，台灣的景氣因上述因素起伏，但對政府來說，就是要把台灣經濟基本面顧好，且半導體產業若能持續發展，也是台灣經濟發展的基本盤。

王美花說，總統蔡英文上任後推動新南向、台商回台2大政策方針，如今看來都對台灣經濟很有幫助。她說明，新南向原是因應美中貿易戰，鼓勵台商投資新南向國家以分散風險，如今卻也成為因應中國清零政策的方式。

關於台商回台投資行動方案，王美花說，近年業者藉此將伺服器、網通設備等產業的高階製造量能移回台灣，就目前觀察，這些台商回台後的相關數據表現，都仍在穩定成長。

王美花強調，政府會把台灣經濟基本面顧好，再加上半導體產業的加持，她強調會對未來全球景氣謹慎以對，但對台灣的景氣並不會太悲觀。（編輯：潘羿菁）1111116