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微星旗下電競等產品 獲13項CES 2023創新獎

2022/11/17 09:44（11/18 10:51 更新）
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（中央社記者吳家豪台北17日電）電競大廠微星今天宣布，旗下顯示器、筆記型電腦、桌上型電腦、主機板、顯示卡、電腦周邊等產品拿下13項美國消費性電子展（CES）2023「創新獎」，其中7項先公布，其他6項將等到明年1月CES展前揭曉。

全球科技盛會CES 2023將於明年1月5日至8日在美國內華達州拉斯維加斯舉行，主辦單位日前公布CES 2023創新獎角逐產品超過2100件，再創新高。

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微星獲獎產品總計13項，已公布的7項涵蓋「電競」、「電腦周邊及配件」、「家用影音元件與配件」類別，包括MEG TRIDENT X2電競桌機、MAG 275CQRX/325CQRX電競顯示器、Modern MD271UL顯示器、MEG 342C QD-OLED電競顯示器、GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G顯示卡、MEG Z790 GODLIKE電競主機板、MEG Ai1300P PCIE5電源供應器。

CES創新獎由美國消費科技協會（CTA）主辦，旨在表彰消費科技產品傑出設計及精湛工藝，獎項涵蓋28個消費科技產品類別，在各類別中得分最高的產品可獲選「最佳創新獎」。評審小組由展會媒體人、設計師、工程師等專家組成，根據創新、工藝和功能性、美學和設計等標準進行審核。（編輯：趙蔚蘭）1111117

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