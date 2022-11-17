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台積電回檔 台股下挫約百點14500點失守

2022/11/17 11:17（11/17 11:36 更新）
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台股17日指數拉回百點低檔震盪，跌破14500點關卡。（中央社檔案照片）
台股17日指數拉回百點低檔震盪，跌破14500點關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北17日電）美股費城半導體指數重挫4.26%，台積電漲多回檔，今天盤中一度下跌12元至475元，台股指數拉回百點低檔震盪，跌破14500點關卡，資金轉向光學、工業電腦、水泥、觀光等族群。

至10時50分止，加權指數來到14429.98點，下跌107.37點，成交值新台幣1378.8億元；8大類股當中，泥窯類股獨強，營建、造紙、塑膠類股也漲，機電、金融股下跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中最低來到475元，下跌12元；大立光在美系外資調高評等及目標價激勵下，震盪走高至2330元，漲幅一度逾9%，重新拿回股王寶座。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近期急漲近2000點，今隨美股下跌順勢拉回並不意外；但今天台股量能較前兩個交易日縮小，代表賣壓不重，應屬技術面的修正。（編輯：張良知）1111117

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