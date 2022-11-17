台積電回檔 台股下挫約百點14500點失守
2022/11/17 11:17（11/17 11:36 更新）
台股17日指數拉回百點低檔震盪，跌破14500點關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北17日電）美股費城半導體指數重挫4.26%，台積電漲多回檔，今天盤中一度下跌12元至475元，台股指數拉回百點低檔震盪，跌破14500點關卡，資金轉向光學、工業電腦、水泥、觀光等族群。
至10時50分止，加權指數來到14429.98點，下跌107.37點，成交值新台幣1378.8億元；8大類股當中，泥窯類股獨強，營建、造紙、塑膠類股也漲，機電、金融股下跌。
晶圓代工龍頭台積電盤中最低來到475元，下跌12元；大立光在美系外資調高評等及目標價激勵下，震盪走高至2330元，漲幅一度逾9%，重新拿回股王寶座。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近期急漲近2000點，今隨美股下跌順勢拉回並不意外；但今天台股量能較前兩個交易日縮小，代表賣壓不重，應屬技術面的修正。（編輯：張良知）1111117
延伸閱讀MSCI台股權重兩升一降 11/30收盤生效外資搶進台積電9669張 4天買超台股近1330億元財長：升息俄烏戰爭等4變數仍在 國安基金退場要綜合考量政院通過台版晶片法案 營所稅研發抵減率增至25%矽谷傳奇投資家德瑞波轉向台灣 稱中國脫離自由巿場
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
費半指數重挫 台股早盤跌近50點失守14500點