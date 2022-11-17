國營事業考試舞弊案 經濟部：如涉不法絕不護短

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）高雄檢廉破獲台電、中鋼等國營事業電子舞弊案。經濟部今天表示，各事業機構均全力配合調查，若涉不法絕不護短，並將持續精進防弊作為，以嚇阻舞弊歪風、維護考試公平性。

高雄地檢署及廉政單位月初查獲不法集團，利用藍芽耳機等設備傳送解題答案予舞弊考生，部分台電、中鋼等國營事業進用人員涉此次電子舞弊案，初估集團在5年共助101人作弊。

經濟部發布新聞稿指出，針對涉嫌舞弊仲介的國營事業員工，將追究其行政及法律責任；若應考人有舞弊不法行為，5年內將不得再次報考；現職人員經查如有舞弊、冒名頂替等重大違規情事者，就會依甄試簡章規定解除勞動契約，考生切勿以身試法。

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對於防治國營事業機構新進人員考試的電子舞弊方面，經濟部表示已商請國家通訊傳播委員會（NCC）及電信警察，派員在各考場協助監測異常電波，並設置專責人員以電子偵防設備巡視試場。

經濟部表示，為確保國營事業機構招募優秀技術人才，並確保甄試公平性，除會持續檢討精進防弊作為及設備，全力防範舞弊事件發生外，在錄取人員的試用實習階段，也將嚴格考核工作能力，汰除不適任者，確保人員專業技能。（編輯：翟思嘉）1111117